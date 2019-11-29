Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,17 1,19 -1,68 Netaş Telekom. 12,92 13,13 -1,60 Bim Mağazalar 45,76 46,50 -1,59 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19 Turkcell 13,58 13,73 -1,09 Gersan Elektrik 2,82 2,85 -1,05 Ülker Bisküvi 22,06 22,26 -0,90 Türk Hava Yolları 13,70 13,82 -0,87 Enerjisa Enerji 7,11 7,17 -0,84 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,42 -0,83 Albaraka Türk 1,34 1,35 -0,74 Metro Holding 1,38 1,39 -0,72 Odaş Elektrik 1,57 1,58 -0,63 Pegasus 73,25 73,70 -0,61 Gübre Fabrik. 6,66 6,70 -0,60 ICBC Turkey Bank 5,00 5,03 -0,60 Alarko GMYO 80,05 80,50 -0,56 Tümosan Motor ve Traktör 5,39 5,42 -0,55 Gözde Girişim 4,03 4,05 -0,49 Koza Madencilik 9,23 9,27 -0,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)