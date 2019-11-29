Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,17 1,19 -1,68 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,17 1,19 -1,68
Netaş Telekom. 12,92 13,13 -1,60
Bim Mağazalar 45,76 46,50 -1,59
İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19
Turkcell 13,58 13,73 -1,09
Gersan Elektrik 2,82 2,85 -1,05
Ülker Bisküvi 22,06 22,26 -0,90
Türk Hava Yolları 13,70 13,82 -0,87
Enerjisa Enerji 7,11 7,17 -0,84
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,42 -0,83
Albaraka Türk 1,34 1,35 -0,74
Metro Holding 1,38 1,39 -0,72
Odaş Elektrik 1,57 1,58 -0,63
Pegasus 73,25 73,70 -0,61
Gübre Fabrik. 6,66 6,70 -0,60
ICBC Turkey Bank 5,00 5,03 -0,60
Alarko GMYO 80,05 80,50 -0,56
Tümosan Motor ve Traktör 5,39 5,42 -0,55
Gözde Girişim 4,03 4,05 -0,49
Koza Madencilik 9,23 9,27 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Şekerbank, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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