Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 14,94 15,28 -2,23
Türk Traktör 47,34 48,30 -1,99
Ülker Bisküvi 21,12 21,50 -1,77
Koç Holding 19,89 20,16 -1,34
Beşiktaş Futbol Yat. 3,07 3,11 -1,29
Pegasus 73,25 74,15 -1,21
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16
Coca Cola İçecek 34,54 34,92 -1,09
Park Elek.Madencilik 3,01 3,04 -0,99
Galatasaray Sportif 2,16 2,18 -0,92
Arçelik 20,22 20,40 -0,88
Kordsa Teknik Tekstil 12,47 12,58 -0,87
Türk Telekom 6,90 6,96 -0,86
Doğuş Otomotiv 9,24 9,32 -0,86
Anadolu Efes 21,42 21,60 -0,83
Karsan Otomotiv 1,42 1,43 -0,70
Emlak Konut GMYO 1,47 1,48 -0,68
Doğan Holding 1,90 1,91 -0,52
Gözde Girişim 4,06 4,08 -0,49
Kardemir (D) 2,38 2,39 -0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Türk Traktör, Koç Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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