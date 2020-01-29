Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|12,42
|13,00
|-4,46
|Netaş Telekom.
|15,36
|15,88
|-3,27
|Tat Gıda
|7,46
|7,58
|-1,58
|Bizim Mağazaları
|11,77
|11,95
|-1,51
|Anadolu Efes
|24,70
|25,02
|-1,28
|Logo Yazılım
|66,10
|66,90
|-1,20
|Karel Elektronik
|18,31
|18,53
|-1,19
|Migros Ticaret
|25,42
|25,72
|-1,17
|Karsan Otomotiv
|1,72
|1,74
|-1,15
|Odaş Elektrik
|1,93
|1,95
|-1,03
|Koza Altın
|79,70
|80,50
|-0,99
|Şekerbank
|1,40
|1,41
|-0,71
|İş Y. Men. Değ.
|5,06
|5,09
|-0,59
|Eczacıbaşı İlaç
|4,23
|4,25
|-0,47
|Ülker Bisküvi
|24,12
|24,20
|-0,33
|İskenderun Demir Çelik
|7,84
|7,86
|-0,25
|İndeks Bilgisayar
|13,19
|13,22
|-0,23
|Tofaş Oto. Fab.
|27,22
|27,28
|-0,22
|Tekfen Holding
|19,81
|19,85
|-0,20
|Aksa
|14,21
|14,23
|-0,14