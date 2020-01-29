Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 12,42...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 12,42 13,00 -4,46
Netaş Telekom. 15,36 15,88 -3,27
Tat Gıda 7,46 7,58 -1,58
Bizim Mağazaları 11,77 11,95 -1,51
Anadolu Efes 24,70 25,02 -1,28
Logo Yazılım 66,10 66,90 -1,20
Karel Elektronik 18,31 18,53 -1,19
Migros Ticaret 25,42 25,72 -1,17
Karsan Otomotiv 1,72 1,74 -1,15
Odaş Elektrik 1,93 1,95 -1,03
Koza Altın 79,70 80,50 -0,99
Şekerbank 1,40 1,41 -0,71
İş Y. Men. Değ. 5,06 5,09 -0,59
Eczacıbaşı İlaç 4,23 4,25 -0,47
Ülker Bisküvi 24,12 24,20 -0,33
İskenderun Demir Çelik 7,84 7,86 -0,25
İndeks Bilgisayar 13,19 13,22 -0,23
Tofaş Oto. Fab. 27,22 27,28 -0,22
Tekfen Holding 19,81 19,85 -0,20
Aksa 14,21 14,23 -0,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Telekom, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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