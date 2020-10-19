Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,79 2,91 -4,12 Alcatel Lucent Teletaş 31,86 32,78 -2,81 İpek Doğal Enerji 12,52 12,79 -2,11 Petkim 4,54 4,63 -1,94 Doğuş Otomotiv 17,37 17,71 -1,92 Türk Traktör 117,20 119,40 -1,84 Tat Gıda 11,99 12,19 -1,64 ARD Bilişim Teknolojileri 40,74 41,40 -1,59 Tüpraş 81,20 82,45 -1,52 Aksa Enerji 6,75 6,85 -1,46 Kerevitaş Gıda 7,46 7,57 -1,45 Aygaz 12,40 12,55 -1,20 Coca Cola İçecek 54,00 54,65 -1,19 Pınar Et ve Un 24,64 24,90 -1,04 Enerjisa Enerji 9,34 9,43 -0,95 Bizim Mağazaları 16,77 16,93 -0,95 Ereğli Demir Çelik 9,62 9,71 -0,93 Migros Ticaret 42,98 43,34 -0,83 Doğan Holding 2,44 2,46 -0,81 Net Holding 3,51 3,53 -0,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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