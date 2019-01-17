Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Göltaş Çimento 11,43 10,98 4,10
Afyon Çimento 4,86 4,68 3,85
MLP Sağlık 10,00 9,70 3,09
İpek Doğal Enerji 6,34 6,15 3,09
İş Bankası (C) 4,94 4,81 2,70
T.S.K.B. 0,77 0,75 2,67
Gözde Girişim 2,75 2,68 2,61
Yapı ve Kredi Bank. 1,69 1,65 2,42
Migros Ticaret 14,86 14,52 2,34
Hektaş 9,67 9,46 2,22
Aksa 7,88 7,73 1,94
Trakya Cam 3,19 3,13 1,92
Kardemir (D) 2,23 2,19 1,83
Koza Madencilik 7,86 7,72 1,81
Türk Telekom 4,03 3,96 1,77
Halkbank 7,53 7,40 1,76
Anel Elektrik 1,77 1,74 1,72
Gentaş 1,82 1,79 1,68
İskenderun Demir Çelik 6,20 6,10 1,64
Park Elek.Madencilik 2,48 2,44 1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Afyon Çimento, Göltaş Çimento, Borsa İstanbul, Ekonomi
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