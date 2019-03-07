Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler

53 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 2,02 1,90 6,32
Pegasus 32,08 30,24 6,08
Ülker Bisküvi 20,78 19,70 5,48
Bim Mağazalar 87,70 84,50 3,79
Türk Traktör 37,04 36,00 2,89
Fenerbahçe Futbol 7,15 6,95 2,88
Gübre Fabrik. 3,34 3,26 2,45
Anadolu Efes 21,08 20,66 2,03
Alarko GMYO 48,44 47,56 1,85
Tekfen Holding 25,40 24,94 1,84
Sabancı Holding 8,87 8,71 1,84
Şekerbank 1,23 1,21 1,65
Park Elek.Madencilik 2,69 2,65 1,51
Türk Hava Yolları 14,31 14,11 1,42
Petkim 5,02 4,95 1,41
Polisan Holding 7,09 7,00 1,29
Metro Holding 0,79 0,78 1,28
Beşiktaş Futbol Yat. 1,65 1,63 1,23
Gersan Elektrik 2,51 2,48 1,21
MLP Sağlık 13,89 13,73 1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: AA

Net Holding, Futbol, Borsa İstanbul, Ekonomi
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