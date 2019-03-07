Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kazanan Hisseler
53 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,02
|1,90
|6,32
|Pegasus
|32,08
|30,24
|6,08
|Ülker Bisküvi
|20,78
|19,70
|5,48
| Bim Mağazalar
|87,70
|84,50
|3,79
|Türk Traktör
|37,04
|36,00
|2,89
| Fenerbahçe Futbol
|7,15
|6,95
|2,88
|Gübre Fabrik.
|3,34
|3,26
|2,45
|Anadolu Efes
|21,08
|20,66
|2,03
| Alarko GMYO
|48,44
|47,56
|1,85
| Tekfen Holding
|25,40
|24,94
|1,84
|Sabancı Holding
|8,87
|8,71
|1,84
|Şekerbank
|1,23
|1,21
|1,65
|Park Elek.Madencilik
|2,69
|2,65
|1,51
|Türk Hava Yolları
|14,31
|14,11
|1,42
|Petkim
|5,02
|4,95
|1,41
| Polisan Holding
|7,09
|7,00
|1,29
|Metro Holding
|0,79
|0,78
|1,28
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,65
|1,63
|1,23
|Gersan Elektrik
|2,51
|2,48
|1,21
|MLP Sağlık
|13,89
|13,73
|1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:23 Kaynak: AA
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