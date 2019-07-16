Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
4 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:27 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,53
|3,29
|7,29
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,97
|0,94
|3,19
|TAV Havalimanları
|25,04
|24,30
|3,05
|Pegasus
|47,30
|45,94
|2,96
|Tekfen Holding
|24,44
|23,74
|2,95
|T. Halk Bankası
|6,02
|5,86
|2,73
| Alarko Holding
|3,11
|3,03
|2,64
|Türk Hava Yolları
|12,26
|11,95
|2,59
|Doğan Holding
|1,22
|1,19
|2,52
|Gentaş
|1,31
|1,28
|2,34
|Park Elek.Madencilik
|2,66
|2,60
|2,31
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,91
|2,20
|Gözde Girişim
|2,80
|2,74
|2,19
|Anadolu Cam
|2,81
|2,75
|2,18
|Otokar
|118,00
|115,50
|2,16
|Sabancı Holding
|9,12
|8,93
|2,13
|Bim Mağazalar
|89,20
|87,35
|2,12
|Şişe Cam
|4,84
|4,74
|2,11
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,47
|1,44
|2,08
|Gersan Elektrik
|2,12
|2,08
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti! Gökhan Özoğuz'dan Ömer Halisdemir paylaşımı: Türk askeri böyle resmedilir! HDP'li Pervin Buldan'dan çok konuşulacak S-400 açıklaması