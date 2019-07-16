Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

4 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,53 3,29 7,29
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,97 0,94 3,19
TAV Havalimanları 25,04 24,30 3,05
Pegasus 47,30 45,94 2,96
Tekfen Holding 24,44 23,74 2,95
T. Halk Bankası 6,02 5,86 2,73
Alarko Holding 3,11 3,03 2,64
Türk Hava Yolları 12,26 11,95 2,59
Doğan Holding 1,22 1,19 2,52
Gentaş 1,31 1,28 2,34
Park Elek.Madencilik 2,66 2,60 2,31
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,91 2,20
Gözde Girişim 2,80 2,74 2,19
Anadolu Cam 2,81 2,75 2,18
Otokar 118,00 115,50 2,16
Sabancı Holding 9,12 8,93 2,13
Bim Mağazalar 89,20 87,35 2,12
Şişe Cam 4,84 4,74 2,11
Beşiktaş Futbol Yat. 1,47 1,44 2,08
Gersan Elektrik 2,12 2,08 1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Industrial and Commercial Bank of China, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:27 Kaynak: AA
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