Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 48,98 45,60 7,41 Adese Alışveriş Ticaret 1,98 1,92 3,13 Metro Holding 2,01 1,95 3,08 Anadolu Grubu Holding 15,08 14,72 2,45 Türk Traktör 40,86 40,00 2,15 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 Sasa Polyester 6,20 6,10 1,64 Şok Marketler 10,98 10,84 1,29 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,62 1,60 1,25 Gübre Fabrik. 4,97 4,91 1,22 Gözde Girişim 3,48 3,44 1,16 Trakya Cam 2,81 2,78 1,08 Park Elek.Madencilik 3,86 3,82 1,05 Özderici GMYO 1,17 1,16 0,86 ICBC Turkey Bank 3,69 3,66 0,82 Tümosan Motor ve Traktör 4,41 4,38 0,68 İndeks Bilgisayar 7,56 7,51 0,67 Tukaş 5,13 5,10 0,59 Migros Ticaret 20,52 20,40 0,59 Kerevitaş Gıda 2,28 2,27 0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)