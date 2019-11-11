Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 9,35 8,90 5,06 Gözde Girişim 3,99 3,83 4,18 Koza Altın 71,25 68,60 3,86 Koza Madencilik 8,80 8,48 3,77 Karsan Otomotiv 1,27 1,23 3,25 Torunlar GMYO 1,93 1,87 3,21 Tofaş Oto. Fab. 24,70 24,00 2,92 Deva Holding 7,78 7,57 2,77 Beşiktaş Futbol Yat. 2,23 2,17 2,76 Tümosan Motor ve Traktör 4,99 4,86 2,67 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,65 1,61 2,48 Parsan 13,77 13,44 2,46 Galatasaray Sportif 1,71 1,67 2,40 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,46 2,17 İpek Doğal Enerji 6,40 6,27 2,07 Bera Holding 3,78 3,71 1,89 Trakya Cam 3,03 2,98 1,68 İhlas Holding 0,61 0,60 1,67 Anadolu Cam 3,40 3,35 1,49 Aksa Enerji 2,75 2,71 1,48

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)