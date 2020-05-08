Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 13,14 11,99 9,59 Bursa Çimento 3,99 3,81 4,72 Halk GMYO 1,44 1,39 3,60 Halkbank 5,36 5,19 3,28 Migros Ticaret 29,84 29,18 2,26 Sasa Polyester 9,57 9,38 2,03 Vakıflar Bankası 4,59 4,50 2,00 İş Finansal Kiralama 3,40 3,34 1,80 Enerjisa Enerji 7,54 7,41 1,75 Bizim Mağazaları 13,17 12,95 1,70 Tümosan Motor ve Traktör 5,55 5,46 1,65 Koç Holding 14,97 14,74 1,56 Adana Çimento (A) 9,81 9,67 1,45 Ford Otosan 57,30 56,50 1,42 Petkim 3,64 3,59 1,39 Turkcell 13,32 13,15 1,29 İş GMYO 1,59 1,57 1,27 Aksa Enerji 4,13 4,08 1,23 Bim Mağazalar 50,95 50,35 1,19 Çimsa 7,64 7,56 1,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)