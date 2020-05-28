Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,67 1,52 9,87 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,67
|1,52
|9,87
|Bizim Mağazaları
|15,10
|13,90
|8,63
|Gübre Fabrikaları
|21,62
|19,97
|8,26
|İpek Doğal Enerji
|15,13
|14,35
|5,44
|Mavi Giyim
|43,26
|41,48
|4,29
|Koç Holding
|16,37
|15,70
|4,27
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,38
|3,62
| Ford Otosan
|64,90
|63,05
|2,93
|MLP Sağlık
|16,72
|16,28
|2,70
|Türk Hava Yolları
|12,64
|12,33
|2,51
|Tüpraş
|85,85
|83,90
|2,32
| Koza Madencilik
|12,65
|12,39
|2,10
|Koza Altın
|75,10
|73,60
|2,04
| Tofaş Oto Fabrikası
|22,34
|22,04
|1,36
| İş Bankası (C)
|4,93
|4,87
|1,23
|Kardemir (D)
|2,55
|2,52
|1,19
|Garanti Bankası
|7,73
|7,64
|1,18
|Ülker Bisküvi
|24,04
|23,78
|1,09
|Arçelik
|16,53
|16,37
|0,98
|T.S.K.B.
|1,05
|1,04
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:21 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
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