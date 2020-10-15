Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,25 6,84 5,99 Gübre Fabrikaları 34,50 33,40 3,29 Migros Ticaret 43,48 42,14 3,18 Alkim Kimya 14,62 14,20 2,96 Deva Holding 20,46 19,88 2,92 Pınar Süt 23,36 22,74 2,73 Emlak Konut GMYO 1,95 1,90 2,63 Net Holding 3,24 3,17 2,21 Şok Marketler 12,64 12,39 2,02 Pınar Et ve Un 25,30 24,80 2,02 Mavi Giyim 41,76 40,96 1,95 Otokar 150,80 148,00 1,89 Yataş 9,59 9,42 1,80 Türk Traktör 117,50 115,60 1,64 Hektaş 13,37 13,17 1,52 Vestel 18,72 18,44 1,52 Ford Otosan 94,10 92,75 1,46 Coca Cola İçecek 52,45 51,75 1,35 Tat Gıda 12,35 12,19 1,31 Eczacıbaşı İlaç 6,97 6,90 1,01 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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