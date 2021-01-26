Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|31,78
|33,06
|-3,87
|Kerevitaş Gıda
|6,76
|7,00
|-3,43
|Verusa Holding
|56,65
|58,60
|-3,33
|Arçelik
|34,48
|35,60
|-3,15
|TAV Havalimanları
|22,26
|22,98
|-3,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|1,57
|-2,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,42
|22,94
|-2,27
|Borusan Mannesmann
|33,36
|34,12
|-2,23
|Mavi Giyim
|54,20
|55,40
|-2,17
|Alkim Kimya
|20,22
|20,66
|-2,13
|Anadolu Efes
|26,50
|27,04
|-2,00
|Net Holding
|4,06
|4,14
|-1,93
|Ege Gübre
|227,20
|231,50
|-1,86
|Netaş Telekomünikasyon
|32,88
|33,50
|-1,85
|Alarko GMYO
|27,04
|27,52
|-1,74
|Enerjisa Enerji
|12,85
|13,05
|-1,53
|Petkim
|5,18
|5,26
|-1,52
|İpek Doğal Enerji
|13,69
|13,90
|-1,51
|Otokar
|389,30
|395,10
|-1,47
|Kardemir (D)
|6,90
|6,99
|-1,29
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi