Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 31,78 33,06 -3,87 Kerevitaş Gıda 6,76 7,00 -3,43 Verusa Holding 56,65 58,60 -3,33 Arçelik 34,48 35,60 -3,15 TAV Havalimanları 22,26 22,98 -3,13 İhlas Gayrimenkul 1,53 1,57 -2,55 Kordsa Teknik Tekstil 22,42 22,94 -2,27 Borusan Mannesmann 33,36 34,12 -2,23 Mavi Giyim 54,20 55,40 -2,17 Alkim Kimya 20,22 20,66 -2,13 Anadolu Efes 26,50 27,04 -2,00 Net Holding 4,06 4,14 -1,93 Ege Gübre 227,20 231,50 -1,86 Netaş Telekomünikasyon 32,88 33,50 -1,85 Alarko GMYO 27,04 27,52 -1,74 Enerjisa Enerji 12,85 13,05 -1,53 Petkim 5,18 5,26 -1,52 İpek Doğal Enerji 13,69 13,90 -1,51 Otokar 389,30 395,10 -1,47 Kardemir (D) 6,90 6,99 -1,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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