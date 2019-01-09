Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 260.804.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 260.804.986
Garanti Bankası 231.196.044
Akbank 203.257.478
Kardemir (D) 202.472.410
ASELSAN 156.267.192
Vestel 116.808.449
Ereğli Demir Çelik 97.566.550
Vakıflar Bankası 96.327.743
Koza Madencilik 89.385.133
Petkim 82.441.315
Yapı ve Kredi Bank. 79.622.928
Halkbank 68.054.997
İpek Doğal Enerji 56.674.346
Turkcell 50.029.363
Türk Telekom 43.182.456
Tüpraş 42.209.718
İş Bankası (C) 36.114.672
Sasa Polyester 33.308.935
Polisan Holding 27.974.638
Bim Mağazalar 26.555.086
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:26 Kaynak: AA

Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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