Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 265.688.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|265.688.500
|Türk Hava Yolları
|258.405.415
|ASELSAN
|160.811.056
|Akbank
|150.443.076
|Halkbank
|109.506.527
| Kardemir (D)
|68.732.389
|Vakıflar Bankası
|59.665.931
|Ereğli Demir Çelik
|55.524.828
|Petkim
|47.249.475
|Tüpraş
|40.205.700
| Koza Madencilik
|36.959.073
| İş Bankası (C)
|36.772.335
| Polisan Holding
|32.116.418
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|28.303.672
|Koza Altın
|27.922.745
|Turkcell
|27.438.781
| Karsan Otomotiv
|22.850.413
|İpek Doğal Enerji
|21.658.841
|Türk Telekom
|21.523.220
|Emlak Konut GMYO
|18.629.856
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:19 Kaynak: AA
Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez