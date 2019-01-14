Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

58 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 265.688.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 265.688.500
Türk Hava Yolları 258.405.415
ASELSAN 160.811.056
Akbank 150.443.076
Halkbank 109.506.527
Kardemir (D) 68.732.389
Vakıflar Bankası 59.665.931
Ereğli Demir Çelik 55.524.828
Petkim 47.249.475
Tüpraş 40.205.700
Koza Madencilik 36.959.073
İş Bankası (C) 36.772.335
Polisan Holding 32.116.418
Flap Kongre Toplantı Hiz. 28.303.672
Koza Altın 27.922.745
Turkcell 27.438.781
Karsan Otomotiv 22.850.413
İpek Doğal Enerji 21.658.841
Türk Telekom 21.523.220
Emlak Konut GMYO 18.629.856
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:19 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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