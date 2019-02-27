Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 392.031.553 ASELSAN 306.

Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 392.031.553
ASELSAN 306.915.418
Garanti Bankası 245.191.593
Kardemir (D) 230.834.557
Vestel 184.289.703
Halkbank 146.627.401
Emlak Konut GMYO 140.047.714
Koza Madencilik 116.903.235
İş Bankası (C) 93.497.652
Vakıflar Bankası 83.554.409
Akbank 59.951.157
Petkim 57.798.439
Ereğli Demir Çelik 53.548.845
Türk Telekom 48.202.619
Turkcell 42.082.971
Şişe Cam 39.843.112
Tüpraş 38.279.194
Yapı ve Kredi Bank. 35.587.618
İhlas Gayrimenkul 34.952.254
Koza Altın 31.856.102
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA

Koza, Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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