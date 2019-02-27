Günün İlk Yarısında İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 392.031.553 ASELSAN 306.
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|392.031.553
|ASELSAN
|306.915.418
|Garanti Bankası
|245.191.593
| Kardemir (D)
|230.834.557
|Vestel
|184.289.703
|Halkbank
|146.627.401
|Emlak Konut GMYO
|140.047.714
| Koza Madencilik
|116.903.235
| İş Bankası (C)
|93.497.652
|Vakıflar Bankası
|83.554.409
|Akbank
|59.951.157
|Petkim
|57.798.439
|Ereğli Demir Çelik
|53.548.845
|Türk Telekom
|48.202.619
|Turkcell
|42.082.971
|Şişe Cam
|39.843.112
|Tüpraş
|38.279.194
| Yapı ve Kredi Bank.
|35.587.618
| İhlas Gayrimenkul
|34.952.254
|Koza Altın
|31.856.102
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA
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