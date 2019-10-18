Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 567.164.582 ASELSAN 247.811.671 Tüpraş 245.364.091 Garanti Bankası 182.603.683 Ereğli Demir Çelik 149.641.291 Pegasus 119.558.121 Petkim 117.828.911 Koza Madencilik 111.855.961 Kardemir (D) 102.853.169 Emlak Konut GMYO 93.029.379 Akbank 75.180.284 Türk Telekom 75.162.902 Turkcell 72.813.773 Vakıflar Bankası 68.163.784 Sabancı Holding 66.462.794 Halkbank 58.253.402 Bim Mağazalar 50.670.805 İş Fin.Kir. 49.837.377 Alarko Holding 49.249.628 Koç Holding 48.170.302

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)