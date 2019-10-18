Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|567.164.582
|ASELSAN
|247.811.671
|Tüpraş
|245.364.091
|Garanti Bankası
|182.603.683
|Ereğli Demir Çelik
|149.641.291
|Pegasus
|119.558.121
|Petkim
|117.828.911
|Koza Madencilik
|111.855.961
|Kardemir (D)
|102.853.169
|Emlak Konut GMYO
|93.029.379
|Akbank
|75.180.284
|Türk Telekom
|75.162.902
|Turkcell
|72.813.773
|Vakıflar Bankası
|68.163.784
|Sabancı Holding
|66.462.794
|Halkbank
|58.253.402
|Bim Mağazalar
|50.670.805
|İş Fin.Kir.
|49.837.377
|Alarko Holding
|49.249.628
|Koç Holding
|48.170.302