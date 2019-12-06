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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 466.037.948 ASELSAN 445.296.445 İş Finansal Kiralama 316.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|466.037.948
|ASELSAN
|445.296.445
|İş Finansal Kiralama
|316.173.887
|Garanti Bankası
|280.370.901
|Türk Telekom
|264.985.486
|Tüpraş
|197.902.913
|Halkbank
|180.426.670
|Akbank
|165.927.445
|Ereğli Demir Çelik
|147.285.634
| Galatasaray Sportif
|123.433.295
|Emlak Konut GMYO
|123.123.613
|Şişe Cam
|119.173.570
|Tekfen Holding
|96.441.267
|Pegasus
|89.541.147
|Petkim
|88.893.245
|Vakıflar Bankası
|88.869.159
|Soda Sanayii
|87.295.883
| Koza Madencilik
|78.159.286
|Kardemir (D)
|77.493.151
|Odaş Elektrik
|74.770.107
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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