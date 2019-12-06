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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 466.037.948 ASELSAN 445.296.445 İş Finansal Kiralama 316.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 466.037.948
ASELSAN 445.296.445
İş Finansal Kiralama 316.173.887
Garanti Bankası 280.370.901
Türk Telekom 264.985.486
Tüpraş 197.902.913
Halkbank 180.426.670
Akbank 165.927.445
Ereğli Demir Çelik 147.285.634
Galatasaray Sportif 123.433.295
Emlak Konut GMYO 123.123.613
Şişe Cam 119.173.570
Tekfen Holding 96.441.267
Pegasus 89.541.147
Petkim 88.893.245
Vakıflar Bankası 88.869.159
Soda Sanayii 87.295.883
Koza Madencilik 78.159.286
Kardemir (D) 77.493.151
Odaş Elektrik 74.770.107
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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