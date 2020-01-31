Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.000.475.996
|Türk Hava Yolları
|902.367.115
|Soda Sanayii
|844.374.500
|Trakya Cam
|449.491.055
|Aselsan
|384.564.256
|Kardemir (D)
|320.802.178
|Tüpraş
|282.051.983
|Petkim
|249.052.236
|İş Bankası (C)
|239.968.717
|Garanti Bankası
|209.595.652
|Anadolu Cam
|187.731.863
|Odaş Elektrik
|166.192.701
|T. Halk Bankası
|145.450.794
|İş GMYO
|141.594.412
|İş Fin.Kir.
|115.811.106
|Akbank
|103.577.714
|T.S.K.B.
|103.487.431
|İpek Doğal Enerji
|101.733.497
|Sasa Polyester
|89.931.746
|Ereğli Demir Çelik
|82.380.807
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)