Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 2.000.475.996 Türk Hava Yolları 902.367.115 Soda Sanayii 844.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.000.475.996
Türk Hava Yolları 902.367.115
Soda Sanayii 844.374.500
Trakya Cam 449.491.055
Aselsan 384.564.256
Kardemir (D) 320.802.178
Tüpraş 282.051.983
Petkim 249.052.236
İş Bankası (C) 239.968.717
Garanti Bankası 209.595.652
Anadolu Cam 187.731.863
Odaş Elektrik 166.192.701
T. Halk Bankası 145.450.794
İş GMYO 141.594.412
İş Fin.Kir. 115.811.106
Akbank 103.577.714
T.S.K.B. 103.487.431
İpek Doğal Enerji 101.733.497
Sasa Polyester 89.931.746
Ereğli Demir Çelik 82.380.807

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Soda Sanayii, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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