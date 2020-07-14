Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|795.005.738
|Odaş Elektrik
|416.200.912
|Garanti Bankası
|361.920.157
|Zorlu Enerji
|358.871.030
|Türk Hava Yolları
|356.972.473
|Ereğli Demir Çelik
|298.906.446
|Şekerbank
|293.312.786
|Şişe Cam
|252.851.659
|Sasa Polyester
|230.211.568
|Albaraka Türk
|223.949.846
|Güneş Sigorta
|218.299.704
|Kardemir (D)
|218.177.695
|Yapı ve Kredi Bank.
|205.165.533
|Petkim
|204.517.672
|Karsan Otomotiv
|183.970.412
|Oyak Çimento
|167.088.740
|Trakya Cam
|153.308.412
|Vakıflar Bankası
|144.731.393
|Tekfen Holding
|128.023.425
|Torunlar GMYO
|126.821.185
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)