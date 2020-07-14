Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 795.005.738 Odaş Elektrik 416.200.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

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(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 795.005.738
Odaş Elektrik 416.200.912
Garanti Bankası 361.920.157
Zorlu Enerji 358.871.030
Türk Hava Yolları 356.972.473
Ereğli Demir Çelik 298.906.446
Şekerbank 293.312.786
Şişe Cam 252.851.659
Sasa Polyester 230.211.568
Albaraka Türk 223.949.846
Güneş Sigorta 218.299.704
Kardemir (D) 218.177.695
Yapı ve Kredi Bank. 205.165.533
Petkim 204.517.672
Karsan Otomotiv 183.970.412
Oyak Çimento 167.088.740
Trakya Cam 153.308.412
Vakıflar Bankası 144.731.393
Tekfen Holding 128.023.425
Torunlar GMYO 126.821.185

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
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