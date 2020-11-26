Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 929.031.243 Türk Hava Yolları 866.463.895 Garanti Bankası 609.414.471 Pegasus 407.196.655 Odaş Elektrik 404.586.986 Gübre Fabrikaları 344.807.142 Halk GMYO 338.728.076 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 329.212.056 Şişe Cam 315.239.575 Tüpraş 282.097.330 Yapı ve Kredi Bankası 252.781.116 Petkim 213.073.033 DO-CO 165.515.936 Emlak Konut GMYO 142.843.489 Zorlu Enerji 133.417.065 Turkcell 132.854.088 Akbank 132.555.986 Otokar 122.510.331 Eczacıbaşı İlaç 117.543.278 Bim Mağazalar 114.839.789 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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