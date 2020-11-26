Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|929.031.243
|Türk Hava Yolları
|866.463.895
|Garanti Bankası
|609.414.471
|Pegasus
|407.196.655
|Odaş Elektrik
|404.586.986
|Gübre Fabrikaları
|344.807.142
|Halk GMYO
|338.728.076
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|329.212.056
|Şişe Cam
|315.239.575
|Tüpraş
|282.097.330
|Yapı ve Kredi Bankası
|252.781.116
|Petkim
|213.073.033
|DO-CO
|165.515.936
|Emlak Konut GMYO
|142.843.489
|Zorlu Enerji
|133.417.065
|Turkcell
|132.854.088
|Akbank
|132.555.986
|Otokar
|122.510.331
|Eczacıbaşı İlaç
|117.543.278
|Bim Mağazalar
|114.839.789
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi