Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 5.393 -0,93 BIST ANKARA 2.222 0,69 BIST ANTALYA 1.907 -0,38 BIST BALIKESİR 1.782 2,49 BIST BURSA 3.518 -0,07 BIST DENIZLI 2.847 -0,39 BIST ISTANBUL 1.400 0,79 BIST IZMIR 3.060 0,72 BIST KAYSERI 7.427 0,59 BIST KOCAELI 3.091 0,02 BIST KONYA 2.477 2,81 BIST TEKIRDAĞ 8.988 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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