Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.577
|-0,27
|BIST ANKARA
|2.154
|-0,24
|BIST ANTALYA
|2.759
|-0,78
|BIST BALIKESİR
|2.225
|-0,21
|BIST BURSA
|3.008
|-1,02
|BIST DENIZLI
|2.179
|-1,49
|BIST ISTANBUL
|1.507
|0,04
|BIST IZMIR
|3.775
|0,54
|BIST KAYSERI
|10.840
|-1,25
|BIST KOCAELI
|3.906
|0,45
|BIST KONYA
|4.619
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|11.254
|0,36
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi