Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.577 -0,27 BIST ANKARA 2.154 -0,24 BIST ANTALYA 2.759 -0,78 BIST BALIKESİR 2.225 -0,21 BIST BURSA 3.008 -1,02 BIST DENIZLI 2.179 -1,49 BIST ISTANBUL 1.507 0,04 BIST IZMIR 3.775 0,54 BIST KAYSERI 10.840 -1,25 BIST KOCAELI 3.906 0,45 BIST KONYA 4.619 0,01 BIST TEKIRDAĞ 11.254 0,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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