Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.379
|0,48
|BIST MANİSA
|1.358
|0,57
|BIST AYDIN
|1.305
|-1,58
|BIST ANKARA
|2.122
|-0,59
|BIST ANTALYA
|2.733
|0,83
|BIST BALIKESİR
|1.850
|0,13
|BIST BURSA
|2.938
|-0,20
|BIST DENIZLI
|1.861
|-0,37
|BIST ISTANBUL
|1.518
|-0,49
|BIST IZMIR
|3.493
|-1,12
|BIST KAYSERI
|9.684
|0,48
|BIST KOCAELI
|3.744
|-0,57
|BIST KONYA
|2.916
|-5,45
|BIST TEKIRDAĞ
|8.981
|-0,66
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi