Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 13.379 0,48 BIST MANİSA 1.358 0,57 BIST AYDIN 1.305 -1,58 BIST ANKARA 2.122 -0,59 BIST ANTALYA 2.733 0,83 BIST BALIKESİR 1.850 0,13 BIST BURSA 2.938 -0,20 BIST DENIZLI 1.861 -0,37 BIST ISTANBUL 1.518 -0,49 BIST IZMIR 3.493 -1,12 BIST KAYSERI 9.684 0,48 BIST KOCAELI 3.744 -0,57 BIST KONYA 2.916 -5,45 BIST TEKIRDAĞ 8.981 -0,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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