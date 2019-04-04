Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Denizli'deki otobüs kazasında 2 kişi ölürken, yaralı sayısı 30'a yükseldi

Denizli'de meydana gelen otobüs kazasında yaralı sayısı 30'a yükselirken, kazada araç sürücüsü ile birlikte hayatını kaybeden diğer yolcunun ise ismi tespit edildi. Kaza mahallinde ekiplerin otobüsü kaldırmak için başlattığı çalışma devam ederken, yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

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Onbinlerce seveni Alparslan Türkeş'i kabri başında andı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

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Uçan polis torbacıya geçit vermedi

Adana'da narkotik polislerinden biri torbacılık yaptığı ileri sürülen zanlıları hareket halindeki otomobilin üst kısmına asılarak, diğeri de lastiklere ateş ederek etkisiz hale getirdi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:01 Kaynak: İHA

Beştepe, Alparslan Türkeş, Denizli, Güncel
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