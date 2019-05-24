Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

8 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikAskerlik teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildiAskerlik Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
Askerlik teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
Askerlik Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.AK Parti İstanbul milletvekili Şirin Ünal imzasıyla Milli Savunma Komisyonu!'nda Askerlik Kanun Teklifi görüşüldü.
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Şehitlerin kanı yerde kalmadı İçişleri Bakanlığı, Elazığ'ın Arıca ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada narkotik köpeği 'Leo' durdurulan araçlar üzerinde arama yaptı.
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May, istifa tarihini açıkladı İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifa edeceğini duyurdu.
(İHA)
Günün Özeti
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:35 Kaynak: İHA
Şirin Ünal, AK Parti, İstanbul, Milli Savunma Komisyonu, Güncel
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