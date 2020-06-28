Günün özeti - Son Dakika

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 97 olduğunu açıkladı.

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AYT heyecanı sona erdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT, 13.15'te sona erdi. Okul önünde sosyal mesafe kuralına uymayarak çocuklarını bekleyen aileler polisler tarafından uyarıldı.

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Asker uğurlamasından şok görüntüler

Yasak olmasına rağmen asker uğurlamasından vazgeçmeyen bir grup, çift yönlü yolu ortalayarak araçların camlarına çıktı. Slogan atan grup konvoyunda bazı araçlar seyir halinde lastik yaktı.

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Mardin'e İHA'larla yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu

Mardin'de Mardin İl Jandarma Komutanlığınca İHA destekli yapılan operasyonda 1 terörist teslim oldu.

Bu şehrirde telefona bakarak yürümek yasaklandı

Japonya'nın Yamato şehrinde yürürken telefonla uğraşmak yasaklandı. Yasağın nedeni ise dikkatsizliğe bağlı kazalar.

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Dev çekirge "Çağaboğan" Elazığ'da görüntülendi

Türkiye'de zaman zaman görülen 20-25 santim uzunluğu ile bilinen Saga Ephippigera diğer adıyla "Çağaboğan" olarak bilinen çekirge Elazığ'da görüntülendi.

(İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sağlık Bakanlığı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 22:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Günün özeti - Son Dakika

Son Dakika

00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 18:29 Rıdvan Dilmen'den TFF'ye sert eleştiri: Trabzonspor ve Alanyaspor'a ceza veremiyorlar, yemiyor 17:54 İki aile arasında çıkan hayvan otlatma kavgasında kan döküldü 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:28 YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
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