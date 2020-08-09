Güraçar Turgutluspor'la masaya oturacak
TFF 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenip adını bir üst lige yazdıran Turgutluspor'un, listesinde olan teknik direktör Erman Güraçar'la bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi.
TFF 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenip adını bir üst lige yazdıran Turgutluspor'un, listesinde olan teknik direktör Erman Güraçar'la bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Sürpriz bir kararla deneyimli çalıştırıcı Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin Erman Güraçar'ı istediği ve bu hafta işin resmiyete döküleceği kaydedildi. Kariyerinde Somaspor, Ayvalıkgücü ve Halide Edip Adıvarspor'u çalıştıran Erman Güraçar, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarda da top koşturmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 13:22
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Güraçar Turgutluspor'la masaya oturacak - Son Dakika Spor
Son Dakika Domuz, yaşlı adamın iç çamaşırını çalınca ortaya komik görüntüler çıktı Patlamanın ardından Lübnan'da sular durulmuyor! Çevre Bakanı Damianos Kattar istifa etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışı konusunda 4 ilimizi uyardı Beyrut patlamasında ortaya çıkan yeni görüntüler yürekleri ağızlara getirdi Bakırköy ve Beyoğlu'nda değnekçilik yapan 4 kişi gözaltına alındı Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı Yayıncı kuruluş spikerlerinden Emre Gönlüşen, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de iki koronavirüs aşı adayı hayvan deneylerini tamamladı, biri klinik deney aşamasına ulaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretim olan dünyanın ilk lastikli ve elektrikli ekskavatörünü test etti Karı koca arasındaki kavgaya aileler de karışınca kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Muharrem İnce'nin alacağı maksimum ve minimum oy oranlarını paylaştı Welinton, Beşiktaş'a imza atmak için İstanbul'a geldi Sözleşmesi sona eren Willian, Chelsea'ye veda etti Yol kenarında bulunan 7 cansız bedenin üzerinde çok sayıda kurşuna rastlanıldı Lucescu, Kenan Karaman'ı Dinamo Kiev'e transfer etmek istiyor