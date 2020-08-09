Güraçar Turgutluspor'la masaya oturacak

TFF 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenip adını bir üst lige yazdıran Turgutluspor'un, listesinde olan teknik direktör Erman Güraçar'la bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Sürpriz bir kararla deneyimli çalıştırıcı Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin Erman Güraçar'ı istediği ve bu hafta işin resmiyete döküleceği kaydedildi. Kariyerinde Somaspor, Ayvalıkgücü ve Halide Edip Adıvarspor'u çalıştıran Erman Güraçar, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor ve Beşiktaş gibi takımlarda da top koşturmuştu.