Gurbetçilerden, ihtiyaç sahiplerine yardım - Son Dakika

Avrupa'da faaliyet yürüten Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu tarafından Bir Bot, Bir Mont Projesi kapsamında hayırsever gurbetçilerden alınan bağışlarla Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Altıpınar köyünde yardım programı düzenledi.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonundan yapılan açıklamaya göre, Altıpınar Köyü Şehit İsmail Benli İlkokulunda düzenlenen programda, daha önce tespit edilen 40 öğrenciye 15 bin lira değerinde bot ve mont yardımında bulunuldu.

Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Cahit Ataş, gurbetçi vatandaşların bağışlarıyla yardım ettiklerini belirtti.

Avrupa'da yaşayan Haymanalı hemşerilerin topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren Ataş, şöyle dedi:

"Daha önce tespit ettiğimiz 40 çocuğumuza bot ve mont yardımında bulunduk. Gelip yerinde gördük onları. Çocukların sevinçlerine ortak olduk. Bağışta bulunan gurbetçi vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Öğrenciler de yardım için teşekkür etti.