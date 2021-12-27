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Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tutuklu Saakaşvili'yi ziyaret etti - Son Dakika

Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tutuklu Saakaşvili'yi ziyaret etti

27.12.2021 15:51
Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tutuklu Saakaşvili'yi ziyaret etti

Gürcistan'da 4. Cumhurbaşkanı olarak 2013-2018 arasında görev yapan Giorgi Margvelaşvili, Gori Askeri Hastanesi'nde tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi ziyaret etti.

Gürcistan'da 4. Cumhurbaşkanı olarak 2013-2018 arasında görev yapan Giorgi Margvelaşvili, Gori Askeri Hastanesi'nde tutuklu eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi ziyaret etti.

Margvelaşvili, Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınan, yaklaşık 50 gün sürdürdüğü açlık grevinden sonra tedavi için Gori kentindeki askeri hastaneye sevk edilen Saakaşvili ile bir araya gelerek ülkedeki mevcut siyasi durumu ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabaşvili'nin ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması için muhalefet ve iktidar partileri ile başlattığı "Ulusal Mutabakat" girişimi çerçevesinde Saakaşvili'yi ziyaret eden Margvelaşvili görüşmeden sonra açıklamalarda bulundu.

Yerel basının, "tarihi" şeklinde nitelediği, 3 saat süren görüşmenin ardından konuşan Margvelaşvili, Saakaşvili'nin siyasi mahkum olduğunu savundu.

Odessa Valiliği görevini yürüten Saakaşvili'nin 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin kararnameyi onaylayan Margvelaşvili, "Onunla Rusya, jeopolitik ve ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar hakkında konuştum."dedi.

Margvelaşvili, Saakaşvili ile kendisi arasında çeşitli konularda görüş ayrılığı olduğunu ve bunun da kamuoyu tarafından iyi bilindiği kaydederek, gerek ülkedeki siyasi gerginliğin azaltılması, gerek Gürcistan'ın karşı karşıya kalabileceği bölgesel zorlukların önlenmesi için eski Cumhurbaşkanı ile ilgili konuları değerlendirdiklerini aktardı.

Saakaşvili'nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyguladığı bölge politikasına karşı mücadele veren liderlerinden biri olduğuna dikkati çeken Margvelaşvili, "Burada hapiste bulunan kişi, benim için bir Putin'in tutsağıdır ve bunu görmemiz gerekiyor." dedi.

Margvelaşvili, ülkenin milli uzlaşıya, siyaseten yeni sayfa açılmasına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

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Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tutuklu Saakaşvili'yi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan'da eski Cumhurbaşkanı Margvelaşvili tutuklu Saakaşvili'yi ziyaret etti - Son Dakika
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