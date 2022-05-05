Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
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Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi

05.05.2022 21:28

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek vermek amacıyla başkent Tiflis'te gösteri düzenlendi.

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alınan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'ye destek vermek amacıyla başkent Tiflis'te gösteri düzenlendi.

Hükümet binası önünde toplanan Saakaşvili'nin akrabaları, destekçileri, yazarlar, doktorlar ve siyasetçiler, kendisinin sağlık durumunun ağırlaştığını iddia ederek, onun yurt dışına uygun bir hastaneye nakledilmesini istedi.

Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi temsilcilerinin yer aldığı gösteride konuşma yapanlar, eski Cumhurbaşkanının sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek, derhal yurt dışına götürülmesi gerektiğini savundu.

Burada konuşan Saakaşvili'nin kardeşi Giorgi Saakaşvili, eski Cumhurbaşkanının sağlık durumunun gittikçe ağırlaştığını, daha da kötüye gitmemesi için hükümetten yardım istediklerini aktardı.

Kardeşinin haklarının hapiste sık sık ihlal edildiğini, hükümetin onun sağlığı için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydeden Saakaşvili, "Bildiğimiz gibi Mişa'nın (Mihail) durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor, sadece daha da kötüleşebileceğini ve ölümle sonuçlanabileceğini düşünmek istemiyorum." dedi.

Bugünden itibaren ülke genelinde gösteriler düzenlenmesi için hazırlıkları başlattıklarını bildiren Saakaşvili, taleplerinin yerine getirilmediği sürece protestoların devam edeceğini dile getirdi.

Gürcistan ile Ukrayna bayraklarını taşıyan göstericiler, Saakaşvili'yi destekleyen sloganlar attı.

Akşam saatlerinde düzenlenen gösteri, yaklaşık 2 saat sürdü.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Ülkesine 8 yıl sonra 1 Ekim 2021'de dönen Saakaşvili, hakkındaki gıyabi hapis cezaları nedeniyle gözaltına alınarak Rustavi kentindeki hapishaneye götürülmüştü.

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk, görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçladığı Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

Tiflis Şehir Mahkemesi, Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı ve Milletvekili Valeri Gelaşvili'yi dövdürdüğü gerekçesiyle gıyabında 6 yıl hapis cezası vermişti.

2 kez açlık grevi ilan etmişti

Gürcistan'da 1 Ekim 2021'de gözaltına alındıktan sonra 50 gün açlık grevi yapan Saakaşvili, daha sonra Gori kentinde tedavi görmüştü.

Saakaşvili, ardından 21 Şubat-10 Mart döneminde da açlık grevini sürdürmüştü.

Tutuklanmasına rağmen Ukrayna'da görevde

Ukrayna vatandaşı olan, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapan Saakaşvili, Gürcistan'da tutuklanmasına rağmen görevde kaldı.

Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi
Gürcistan'da tutuklu Saakaşvili'ye destek gösterisi düzenlendi

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Kaynak: AA

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