Tiflis'te mikrofinans kurumu ofisinde rehine krizi - Son Dakika

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki bir mikrofinans kuruluşu ofisine giren silahlı saldırgan 10 kişiyi rehin aldı. Kısa süre 1 rehineyi bırakan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için Tiflis polisi teyakkuza geçti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Tsereteli metro istasyonu yakınlarındaki bir mikrofinans kuruluşunun ofisine silahlı bir saldırgan el bombasıyla girdi. 10 kişiyi rehin alan saldırgan, bir süre sonra rehinelerden birini serbest bırakırken, konuyla ilgili Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Açıklamada, "Tiflis'in Akaki Tsereteli Caddesi'ndeki mikrofinans kuruluşlarından birinin ofisinin yakınında polis seferber oldu. İlk bilgilere göre ofise silahlı bir kişi girdi. Saldırı raporunu alan polisler binanın bulunduğu alanı kordon altına aldı. Şu anda olay yerinde harekete geçirilen kolluk kuvvetleri gerekli ve acil tüm tedbirleri alıyor, ayrıca soruşturma ve operasyonel tedbirler devam ediyor" denildi. İçişleri Bakanlığı Devriye Polis Dairesi Müdürü Vaja Siradze ise ilerleyen dakikalarda gazetecilere yaptığı 9 kişinin rehin durumda olduğunu ifade etti.

(İlkin Hüseynov/İHA)