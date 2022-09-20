Gürcistan'da banka soygunu

İmereti bölgesine bağlı Kutaisi'de Bank Of Georgia'nın şubesine yerel saatle 12.00 sıralarında giren ve 2 milyon dolar talep etmek için bankadaki 12 kişiyi rehin alan silahlı soyguncu gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Gürcistan, Banka, Güncel, Son Dakika

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