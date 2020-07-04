Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayımladı - Son Dakika

Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayımladı

Türkiye Güreş Federasyonu, Türk güreşinin efsane isimlerinden ve 1898 yılında ABD'den dönüşü sırasında bir deniz kazasında hayatını kaybeden pehlivan Koca Yusuf'un (Yusuf İsmail) ölüm yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu, Türk güreşinin efsane isimlerinden ve 1898 yılında ABD'den dönüşü sırasında bir deniz kazasında hayatını kaybeden pehlivan Koca Yusuf'un (Yusuf İsmail) ölüm yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

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Federasyondan yapılan açıklamada, "Dünyayı titreten, rakiplerini dize getiren büyük pehlivan Koca Yusuf'u ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Efsane pehlivan 4 Temmuz 1898 yılında ABD'den dönerken gemi kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Koca Yusuf'a bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi.

Açıklamada efsane güreşçi hakkında şu bilgiler yer aldı:

"Koca Yusuf 1857 yılında doğmuştur. Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olduğu sanılmaktadır. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirdi.

Serbest güreşin efsanevi isimlerinden olan Yusuf, iri gövdesi, güreş becerisi, gücü ve sporcu ahlakı ile 'Koca' lakabını almıştır. Önceleri doğduğu köyden ötürü 'Karalarlı Yusuf', sonra 'Şumnulu Yusuf' olarak anılmış, 1896'dan itibaren çırağı 'Erikli Mehmet'e 'Küçük Yusuf' denilmeye başlanınca kendisine 'Büyük Yusuf' denilmişti.

Dünyada 'Terrible Turk' (Korkunç Türk) olarak tanındı. Kendisinden sonra başka Türk güreşçiler de bu unvanı kullandılar. 1900 yılında Rıza Tevfik 'Güreşte Avrupa usulü ile Türk usulü arasındaki fark ve müşahebet' başlıklı yazısında kendisinden 'Koca Yusuf' diye bahsedince yurtta bu isimle anılmaya başlanmıştır."

Amerika Birleşik Devletleri, Koca Yusuf, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Güreş Federasyonu, Koca Yusuf'un ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayımladı - Son Dakika Spor
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