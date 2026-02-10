Güreş Sahası Yenileniyor

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekip, yenilenmesi planlanan güreş sahasında ön incelemede bulundu.

Kılavuz Ormanında, geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinin gerçekleştirildiği yaklaşık 4 bin metrekare olan güreş sahasının yeniden yapılması amacı ile başlatılan çalışmalar kapsamında Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekip Havza Belediyesinin ilgili birim amirleri ile birlikte güreş sahasında ön inceleme yaptı.

İncelemenin ardından ekip, Havza Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat İkiz ile bir araya geldi, ilçede sportif altyapıyı güçlendirecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan İkiz, mevcut güreş sahasının ihtiyaca cevap vermediğini belirterek, "İlçemize daha modern bir tesis kazandırmak için çalışmaktayız." dedi.