Son Dakika Haberleri: Güreşçilerden Protokole Ziyaret

Güreşçilerden Protokole Ziyaret

1 saat önce

Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren güreşçiler, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Güreşçilerden Protokole Ziyaret, System.String[]
Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren güreşçiler, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu ve Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri Okul Sporları Grekoromen Güreş Müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Sporculara tebrik eden Yolcu, desteklerinin Türkiye şampiyonasında devam edeceğini ifade etti.

Sporcuları makamında kabul eden Belediye Başkanı Özkan ise öğrencileri başarılarından dolayı tek tek tebrik ederek, " Biz göreve geldiğimizden bu yana spora ve sporcuya çok önem veriyoruz. Bugün burada başarı elde ederek bulunan tüm sporcularımıza hem eğitim, hem de spor alanında başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretlerde öğrencilere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Karacabey Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ayhan Sağlam ve Antrenör Ali Varol da eşlik etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:38 Kaynak: İHA

Yusuf Gökhan, Karacabey, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'a Bolu'da Coşkulu Karşılama! Sadık Çiftpınar'ın Eşi Betül Çiftpınar, Kocasına Mesaj Atanları İfşa Etti

Volkan Demirel, Uzun Bir Süredir Hastanede Yatan Yunus Samet Atalay'a İmzalı Formasını Hediye Etti Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'i Kadrosuna Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:54:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güreşçilerden Protokole Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]