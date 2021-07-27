Güreşin kalbi Karadere mahallesinde attı - Son Dakika

Yaptığı hizmet ve etkinliklerle karadere mahallesi sakinlerine güzel anlar yaşatan Sosyal Muhtar Ferruh Akıncık düzenlediği Güreş müsabakasıyla hem güreş severlerin hem de mahallelinin gönlünü fethetmeyi başardı. Yiğitliğin ve kültürel mirasın sergilendiği, atalarımızdan miras sporumuz Güreş, Karadere mahallesinde yapılan organizasyonla bir kez daha meydanları şenlendirdi. İstiklal marşımızla başlayan etkinlikte, çekilen besmele ve okunan dualar sonrası yiğitler er meydanına çıktı. Salavatlama yapıldıktan sonra yeşil minderin üzerinde tutuşan kollar izleyenleri bir hayli heyecanlandırdı.

Organizasyona Karadere mahallesinin yanı sıra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Sakarya Yağlı Tohumlar Başkanı Ercan Ateş, Muhtarlar ve çevre mahallelerden vatandaşlar katıldı. Güreş sonrasında kazananlara protokol üyelerinin ve diğer misafirlerin kupalarını ve madalyalarını takdim ettiği etkinlik, davul ve zurna sesinin yankılanmasıyla izleyicileri alana topladı. Alanda gönüllerince oynayan mahalleliler Sosyal Muhtar Ferruh Akıncık ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Er meydanında adına ayrıca methiyeler düzülen Muhtar Akıncık; "Bu sene ata sporumuz Güreş'i mahallemiz Karadere'ye taşımak istedik. İl Spor müdürümüzün desteğiyle Güreş organizasyonumuzu gerçekleştirdik. İnşallah gelecek dönemlerde daha güzel ve farklı etkinliklerle mahallelimizi buluşturacağız. Bu güzel gün de bizleri yalnız bırakmayan belediye başkanlarımıza, başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve davetimi kırmayıp gelen bütün dost ve vatandaşlara teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.