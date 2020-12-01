Gürkan: "Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek" - Son Dakika

Gürkan: "Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek"

01.12.2020 16:34
Gürkan:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesinde hizmet ve yatırımların devam ettiği mahallelerde incelemelerde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesinde hizmet ve yatırımların devam ettiği mahallelerde incelemelerde bulundu. Gürkan, "Bütün hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götüreceğiz" dedi.

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ile muhtarlar katıldı.

İnceleme gezisinde konuşan ve Büyükşehir Belediye Başkanının sahada çalıştığını belirten Yazıca Mahallesi Muhtarı Murat Gümüştekin, "Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Mahallemizin eksik yollarının asfaltı önümüzdeki yıl asfalt sezonu için programa alındı inşallah o mahallerimizin de asfaltı yapılacak" şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a ve ekibine teşekkür eden Kozluk Mahalle Muhtarı Reis Ergül ise, "Mahallem adına yapılan hizmetlerden dolayı kendisine minnettarız. Hizmetlerin gelmesinde emeği bulunan başta Selahattin Başkanımıza, Pütürge Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirten Gündeğer Mahallesi Muhtarı Selahattin Yıldırım, "Başkanıma, daire amirlerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Göstermiş oldukları çalışmalardan dolayı minnettarız" ifadelerine yer verdi.

Kozluk Mahalle Sakinlerinden Bayram Tanbak yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, "Allah senden razı olsun. Biz buraya sana dua etmeye geldik. Yolumuzu yaptınız, diyeceklerimiz çok biz isterdik ki sizi mahallemizde ağırlayalım, misafir edelim" dedi.

Yapılan asfalt çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert de, "14 km uzunluğunda olan grup yolumuzda Başkanımızın talimatları doğrultusunda ilk defa asfalt çalışması yapıldı. Grup yolumuzdaki çalışmalarımızı tamamladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çok hızlı bir şekilde çalıştığını belirten Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise, "Burada yapılan çalışmalar, Kozluk, Üçyaka ve Çamlıdere mahallelerimizin grup yolu. Yaklaşık 14 km ilk defa asfalt yapıldı. Ekipler hızlı bir şekilde çalıştı. Sizin şahsınızda ekiplerinize hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Bize gösterdiğiniz hedefte sizlerle beraber yürümekten onur duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl asfaltsız yer kalmayacak talimatını verdiniz. Bizlerde bu konuda elimizden gelen çabayı gösterip önümüzdeki yıl bütün yerleşim yerlerinde asfaltsız yer kalmayacak şekilde sizin talimatınızla çalışmaya devam ediyoruz. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" sözlerine yer verdi.

Yapılan hizmet ve yatırımların vatandaş nezdinde taktirle karşılandığını belirten Başkan Gürkan, "Pütürge ilçemize yapılan hizmet ve yatırımları yerinde inceliyoruz. Hemşerilerimiz bizi Pütürgelilere yakışır, yaraşır bir şekilde karşıladılar. Büyükşehir Belediyemiz tarafından, yol genişletme çalışmaları, asfalt çalışmaları ve olası toprak kaymalarının önlenmesi amacıyla yapılan istinat duvarları, su baskınları, su giderleri noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde gördük. Yapılan çalışmalar hakikaten hemşerilerimiz nezdinde takdirle karşılanıyor. Çalışmalarımız Pütürgeli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Göreve geldiğimizde iki yıl içerisinde bütün yerleşim yerlerinde susuz, altyapısız ve asfaltsız yer kalmayacağını ifade etmiştik. Arkadaşlarımız bu hedefi gerçekleştirme noktasında gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeler. Yapılan çalışmalar ve bize gelen raporlarda hizmetlerin yüzde 70 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. Bu sezonda tamamlayamadığımız hizmetleri önümüzdeki yıl tamamlayarak hiçbir yerleşim yerinde bu sorunları bırakmayacağız. Bütün hizmetleri vatandaşımızın ayağına götüreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Gürkan: Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek
Gürkan: Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek
Gürkan: Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek

Selahattin Gürkan, Pütürge, Malatya, Kozluk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürkan: 'Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca müjdeyi verdi: Aşılama 11 Aralık'ta sağlık çalışanları ile başlayacak Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz ABD'yi karıştıran gizemli metal bloğun bir benzeri bu kez Romanya'da ortaya çıktı Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak
Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu Beşiktaş'tan ayrılıp Betis'e giden Victor Ruiz, performansıyla eleştirilerin odak noktası oldu         
16:41
Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek         
15:58
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek Alıcı çıkmayan İngiliz perakende şirketi Debenhams tasfiye edilecek         
15:36
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Anne, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Annesini, Annesini, "Seni hangi silahla öldüreyim?" diyerek tehdit eden üvey babasını pompalıyla vurdu         
14:59
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım 15 yıl önce öldürülen kadının 'koli bandıyla' yakalanan katilinden kan donduran ifade: Gittiğimde bıçaklanmıştı, birkaç kere de ben sapladım         
13:52
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 16:46:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gürkan: "Hizmetler vatandaşların ayağına gidecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei