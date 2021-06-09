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Gürkan: "Orhaneli'ni kalkındırmak için çalışıyoruz" - Son Dakika

Gürkan: "Orhaneli'ni kalkındırmak için çalışıyoruz"

09.06.2021 14:33
Gürkan:

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ilçe teşkilatlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana her kademeden partilerine hizmet veren dava arkadaşları ile bir araya gelen Başkan Gürkan, AK Parti'nin gücünü kuruluşundan bu yana teşkilatları arasında sürdürdüğü birliktelikten aldığını belirterek, "Birlik ve beraberliğimiz şehre hizmet olarak yansıyor" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mustafa Yavuz, İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, ilçe koordinatörü il yöneticileri Osman Öztürk ve Şahin Biba ile birlikte Orhaneli ilçesinde temaslarda bulundu. Pazar yerinde esnaf ve halkla bi raraya gelen İl Başkanı Davut Gürkan, daha sonra kuruluşundan bu yana AK Parti'nin çeşitli kademelerinde hizmet veren dava arkadaşlarını ziyaret etti.

Sırasıyla kurucu ilçe başkanı Mehmet Alp, geçmiş dönem ilçe başkanı Cemil Demir, önceki dönem Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu ve önceki dönem belediye meclis üyelerinden Davut Yılmaz'ı ziyaret ederek, Orhaneli için yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.

Başkan Gürkan daha sonra Orhaneli Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ali Aykurt'tan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan, son olarak İlçe Başkanı Ramazan Turhan'ın nezaretinde gerçekleştirilen ilçe yönetim kurulu toplantısına katıldı. Burada teşkilat mensuplarının çalışma ve taleplerini dinleyen Başkan Gürkan, Orhaneli halkı ve teşkilatının kuruluşundan bu yana partilerinin en büyük destekçilerinden olduğunu söyledi.

Tarihi, doğal ve zirai zenginlikleri ile dağ bölgesinin önemli ilçelerinden olan Orhaneli'nin potansiyellerinin ortaya çıkarılıp, hak ettiği hizmetler ve değere kavuşması için önemli çalışmalara imza attıklarını vurgulayan Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri ve ilçe belediyemizin Orhaneli'mizin önüne sunduğu vizyonla ilçemiz için önemli adımlar atılıyor. İlçemizin tüm potansiyellerinin doğru bir şekilde kullanılarak Bursa ekonomisine, istihdamına daha fazla katkı sunabilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah halkımızın desteği ve her kademeden teşkilat üyelerimizin çabaları ile Orhaneli'miz için hedeflerimizi tek tek hayata geçireceğiz" dedi. - BURSA

Gürkan: Orhaneli'ni kalkındırmak için çalışıyoruz
Gürkan: Orhaneli'ni kalkındırmak için çalışıyoruz
Gürkan: Orhaneli'ni kalkındırmak için çalışıyoruz

AK Parti, Orhaneli, Hisarcık, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gürkan: 'Orhaneli'ni kalkındırmak için çalışıyoruz' - Son Dakika


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