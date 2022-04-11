Gürkan, şehit aileleri, gaziler ve emekli polislerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Gürkan, şehit aileleri, gaziler ve emekli polislerle iftarda bir araya geldi

11.04.2022 17:51
Gürkan, şehit aileleri, gaziler ve emekli polislerle iftarda bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, şehit aileleri, gaziler ve emekli polislerle iftarda buluştuğu bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın, şehit aileleri, gaziler ve emekli polislerle iftarda buluştuğu bildirildi.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gürkan'ın cumartesi günü Edirne Muharip Gaziler Derneği üyeleri ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olacaklarını belirttiği ifade edilen Gürkan'ın konuşmasının devamında "Ülkemizin her tarafında olduğu gibi bu şehrin de en güzel yanı, kahraman şehitlerimizin siz değerli aileleri ile çok değerli gazilerimizin kendileridir. Bizim için çok kıymetlisiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Gürkan'ın dün de Polis Emeklileri Derneği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Gürkan'ın konuşmasında "Yaşamının büyük bölümünü, kendi ailesinden önce vatandaşların ailelerine, kendi evlatlarından önce vatandaşların evlatlarının can ve mal güvenliğini korumaya adamış tüm kahraman polisimizin çalışan ve emeklileriyle beraber Polis Günü'nün 177. yılını bir kez daha kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş bütün mensuplarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

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Recep Gürkan, Edirne, Emekli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürkan, şehit aileleri, gaziler ve emekli polislerle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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