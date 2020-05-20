Gürleyikte yüzde 80 başarı - Son Dakika

Eskişehir Mihalıççık ilçesi Gürleyik Mahallesindeki ağaçlandırma sahasında fidanlar büyüyor. Yerleşim yerlerine yakın olan heyelan bölgesi ağaçlandırılması 3. yılında umut vaat ediyor.



2016 yılında drenaj kanalları açılan ve 2 km boru döşenen 44 dekar büyüklüğündeki sahada heyelan durdurularak, yabani kiraz, dut, akkavak, kızılcık, mahlep, ceviz, ıhlamur, meşe türlerinden 3 bin 200 adet fidan dikilmişti. Son yapılan kontrollerde özellikle ceviz ve yabani kiraz türlerinin yöreye uyum sağlamadığı ve kurumalar olduğu görülmüştür.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, kuruyan fidanların sonbaharda yenileriyle değiştirileceğini ifade ederek, "Burası Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğün örnek bir projesi. Bazen sosyal medyada kurumalarla ilgili eleştiride alıyoruz. Tabi vatandaşlarımız bütün fidanlar hemen tutsun büyüsün istiyor ama buradaki önceliğimiz heyelanı önlemekti. Toprak sürekli köye doğru kaymaktaydı. Şimdi artık kaymıyor, fidanlarımızın da yüzde 80'i tuttu. Böylesi ekstrem bir saha için başarılı bir oran diyebiliriz. Kuruyan ceviz ve yabani kiraz fidanlarının yerine yeni fidanlar dikeceğiz. İlave olarak boşluklara da lavanta ve adaçayı dikilmesi de planlanmaktadır" dedi.



Sahadaki fidanlar büyüyüp meyve vermeye başlayınca Gürleyik halkının istifadesine sunulacak. - ESKİŞEHİR