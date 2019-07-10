Son Dakika Haberleri: Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi
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Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi

1 saat önce

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe girişinde atıl durumdaki 115 dönümlük alanda inşa edilen Gürpark Millet Bahçesi, her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Gürpark Millet Bahçesine yoğun ilgi, System.String[]
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Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından ilçe girişinde atıl durumdaki 115 dönümlük alanda inşa edilen Gürpark Millet Bahçesi, her kesimden yoğun ilgi görüyor.

Yaz tatili ile birlikte çocuklara karne hediyesi olarak yeni oyun gruplarının eklendiği Millet Bahçesine gelenler, gün boyu içerisinde macera parkı, paintball, uzay gözlemevi, at çiftliği, futbol, basketbol, voleybol alanları, dev çocuk oyun grupları, kay kay alanı, bisiklet yolu, kır kahvesi ve park alanlarında keyifli vakit geçiriyor. Van'a 15 dakikalık mesafede bulunan parka gelenler, Norduz Sofrasının hizmete girmesiyle birlikte bölgenin yöresel yemeklerini keşfetme imkanı da buluyor.

Gürpark Millet Bahçesine gelenler için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü ve bu kapsamda önemli bir ekibin hizmet verdiğini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, "İlçeden, il merkezinden ciddi sayıda ailelerimiz geliyor. Özellikle hafta sonu yoğun bir ilgi var. Onlarca aktiviteye ek olarak çocuklarımız için yeni oyun grupları ekledik. Onlar eğlenirken ailelerinin keyifli vakit geçirmesi bizleri memnun ediyor" diye konuştu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
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