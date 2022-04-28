Gürpınar'da çiftçilere tohum desteği - Son Dakika
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Gürpınar'da çiftçilere tohum desteği

28.04.2022 15:22
Gürpınar'da çiftçilere tohum desteği

Van'ın Gürpınar ilçesinde 45 çiftçiye, 3 bin dekarlık alan için silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde 45 çiftçiye, 3 bin dekarlık alan için silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DAP) desteklenen "Gürpınar Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiler için silajlık mısır tohumu temin edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tohumlar çiftçilere teslim edildi.

Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu ve çiftçiler katıldı.

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Doğu Anadolu, Hisarcık, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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