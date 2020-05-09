Gürpınar'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'ın Gürpınar Belediyesi ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, yaptığı açıklamada, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da ilçe halkına hizmet götürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Savacık ve Bozyiğit mahalleri arasındaki yol güzergahında iyileştirme çalışmalarına başladıklarını ifade eden Tanış, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizle acil müdahale gerektiren yol bakım ve onarım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Savacık ve Bozyiğit mahallelerimizin yıllardır süre gelen ulaşım sorununu ortadan kaldırıyoruz. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak bu süreçte canla başla çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum."