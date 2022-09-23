Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika
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Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan vurulmuş olarak bulundu

23.09.2022 10:28

Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan arazide ölü bulundu.

Gürpınar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan arazide ölü bulundu.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çakınlı Mahallesi kırsalında tarlada çalışan vatandaşlar, su kaynağına yakın noktada bir yaban hayvanın öldüğünü gördü.

Haber verilmesi üzerine mahalleye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, silahla vurulduğunu tespit ettikleri hayvanın, çok nadir görülen çizgili sırtlan olduğunu belirledi.

Numune alıp Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderen ekip, bölgede başka sırtlanların olup olmadığını tespit amacıyla fotokapan kuracak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nda koruma çalışmaları sayesinde son yıllarda hayvan popülasyonunun arttığını söyledi.

Sırtlanların nadir görülen türlerden olduğunu anlatan Aslan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin aldığı numuneler merkezimize geldi. Genetik olarak çalışmalar yapılacak. Sırtlanlar genellikle Asya ve Anadolu'da yaşarlar. Son zamanlarda Anadolu'da fotoğraf karelerine yansımakta. Bu hayvan hem nesli tükenmekte olan hem de insan ile teması çok zayıf. Nadir görülür ve oyuklarda yaşarlar." diye konuştu.

Kemirgen ve leşlerle beslenen çizgili sırtlanların üreme zamanında bazen aile fertleriyle grup halinde görüldüğünü belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Van Gölü Havzasında daha önce sırtlan görüldüğü yönünde duyumlar almıştık. Ölü bulunması burada çizgili sırtlanın yaşadığını gösteriyor. Ölüsünün bulunduğu yer sırtlanların yaşamına uygundur. Doğa, bütün canlıların bir arada yaşamasıyla güzel. Doğayı ve bu canlıları korumak lazım. Bu hayvanların nesli tükeniyor. Çok özel hayvanlar. Bundan dolayı ekolojik dengeyi, doğal mirası ilk günkü gibi korumak gerekir. İlerleyen dönemde bolca sırtlan ailesi görebiliriz."

Mahalle sakinlerinden Sayim Polatşanlıoğlu ise, "Birkaç kez hayvanı canlı gördük. Birkaç kez de hayvanlarımıza saldırdı. Son olarak ölüsüyle karşılaştık. Önce domuza benzettim sonra belgesellerden gördüğüm için sırtlan olduğunu anladım. Ekiplere haber verdik. İlk kez bu kadar yakından gördüm." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan vurulmuş olarak bulundu - Son Dakika
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