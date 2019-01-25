Gürsulu Bayanlar Sağlıklı Yaşam İçin Spor Yapıyor

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Spor alanında ilçemize kazandırdığımız tesislerimiz, yediden yetmişe tüm hemşehrilerimize spor yapma imkanları sunmakta. Spor Fabrikamız, İlçe Stadımız, Kapalı Spor Salonumuz, Semt Sahalarımız, Adrenalin Parkımız, parklarımızdaki spor aletlerimiz v.b. spor imkanı sunan tesislerimiz ilçemizin ihtiyacına cevap verecek şekilde hizmet vermekte. Zumba ve plates kursumuzun duyurusunu yaptığımızda da özellikle bayanların bu konuda yoğun talebiolduğunu gördük.Eğitimlerden aldığımız geri dönüşler de memnuniyet verici. Sağlıklı toplum olmanın koşullarından biri olan spor yapma konusunda ilçemizdeki talebin yoğun oluşu da sevindirici. Spor yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi sunduğumuz imkanlardan faydalanmaya bekliyoruz" dedi.

Gürsu Kapalı Spor Salonu'nda yapılan zumba ve plates kursu, haftanın altı günü gerçekleştirilmekte.

Kursa katılan bayanların keyifle spor yaptıklarını belirten plates ve zumba eğitmeni Esma Boz, "Plates omurgayı güçlendirerek daha doğru bir duruş kazandırır. Fiziksel yapının yanında ruhsal yapıyı da dengeler. Kilo vermenin yanında daha dinamik bir vücut yapısı ve yaşam enerjisi kazandırır. Zumba, farklı dans türlerini içerisinde barındıran bir spordur. Dengeyi geliştirir, kasları sıkılaştırır, hızlı kalori yakmayı sağlar, tempolu müzikler eşliğinde dans edilerek yapıldığından eğlencelidir. Spor yapmak daha iyi uyku ve konforlu yaşam demektir" dedi.