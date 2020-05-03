Gurur tablosu: O listedeki tek Türk Fatih Terim

Fatih Terim, Galatasaray'da elde ettiği başarılarla 'dünyanın en çok kupa kazanan' teknik direktörleri arasına girdi. Listedeki tek Türk olan Terim, sarı kırmızılı kulüpte 17 kupa kaldırarak, 11. sırada yer aldı.



Dijital dergi Spor Arena Plus'ın mayıs sayısında yer alan araştırmaya göre; 'en çok kupa kazananlar' sıralamasının 1 numarası Alex Ferguson. İskoç çalıştırıcı, Aberdeen'de 10, Manchester United'da 38 olmak üzere toplam 48 şampiyonluk elde etti. Listenin 2 numarası tanıdık bir isim; Mircea Lucescu. Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'la lig şampiyonluğuna ulaşan Lucescu, toplamda 34 kupa kaldırdı. 3 numarada, Dinamo Kiev'le harikalar yaratan Valeri Lobanovski bulunuyor. 31 ulusal ve uluslararası şampiyonluğu bulunan Ukraynalı teknik adamı 28'er kupa ile Jose Mourinho ve Pep Guardiola izliyor.



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