Guterres'ten Güney Sudan'a Endişe
Guterres'ten Güney Sudan'a Endişe

30.01.2026 00:23
BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Sudan'daki artan şiddet ve sivil kayıpları nedeniyle endişeli.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Sudan'da birçok ölüm, yaralanma ve 180 bin sivilin yerinden edilmesine yol açan şiddetin sürekli tırmanmasından derin endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Güney Sudan hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Genel Sekreter, Güney Sudan'da, özellikle son zamanlarda Jonglei eyaletinde meydana gelen ve birçok ölüm, yaralanma ve 180 bin sivilin yerinden edilmesine neden olan şiddetin sürekli tırmanmasından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreter'in belirli toplulukları hedef alan kışkırtıcı söylemlerden ve halihazırda savunmasız olan sivil nüfusa daha fazla zarar verecek genişletilmiş askeri operasyonlara ilişkin açıklamalardan endişe duyduğu kaydedilen açıklamada, "Genel Sekreter ayrıca, şiddetin tırmanmasının zaten vahim olan insani durum üzerindeki etkisinden de derin kaygı duymaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları sivilleri korumaya ve insani yardımın güvenli bir şekilde ulaştırılması ile BM barış güçlerinin, insani yardım personelinin ve varlıklarının güvenliğinin sağlanması için erişimin güvence altına alınmasını sağlamaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) arasında bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusunun (SPLA-IO) son günlerde stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu (UNMISS) ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güney Sudan, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
