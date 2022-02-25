Güven Kıraç'ın "Haiku" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
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Güven Kıraç'ın "Haiku" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

25.02.2022 11:33
Güven Kıraç'ın "Haiku" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

Oyuncu ve ressam Güven Kıraç'ın resim tutkusunu yansıtan "Haiku" adlı sergisi açıldı.

Oyuncu ve ressam Güven Kıraç'ın resim tutkusunu yansıtan "Haiku" adlı sergisi açıldı.

Four Seasons Hotel Bosphorus Atik Pasha Fuaye'de düzenlenen sergide, sanatçının 30'dan fazla eseri izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Sergi açılışına aralarında Pınar Eczacıbaşı, Serap Tibuk, Özlem Süer, Binnur Kaya, Menderes Samancılar, Zeynep Germen, Hande Oğuz ve Fadik Sevin Atasoy'un bulunduğu sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Kıraç, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, artık yolunun, bildiğini ve yapabildiğini hep tekrar etmek değil, yeni formlar ve figürler aramak olduğunu söyledi.

Çalışmalarını nasıl yaptığını da anlatan Kıraç, "Çalışmalarımda geçmişi, geleceği olmayan, bir cisim olamamış ve bir isim alamamış lekeler, bağımsız olarak gezinirken tuvalimde keşfediliyor. Bazen de Haiku gibi hissettiklerimi, anlatmak istediklerimi alelacele sanki vaktim yokmuş gibi büyük bir tezcanlılıkla tuvale aktarıyorum." diye konuştu.

Kanvas üzerine akrilik tekniğiyle çalışan sanatçının sergisi farklı tarzlarda ve ruh hallerinde, form, stil ve tekniklerin denemelerinden oluşuyor.

Collectible Art & Design'ın katkılarıyla düzenlenen sergi, 24 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Güven Kıraç'ın Haiku adlı sergisi sanatseverlerle buluştu

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güven Kıraç'ın 'Haiku' adlı sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


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