Güven timleri tarihi eser yakaladı - Son Dakika
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Güven timleri tarihi eser yakaladı

17.04.2022 14:05
Güven timleri tarihi eser yakaladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet obje ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı güven timlerince yapılan çalışmalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 8 adet obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı güven timleri; Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesinde yaptığı çalışmalarda durumundan şüphelendikleri E.G. (38) ve M.K.'nin (31) sorgulamasını yaptı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 8 adet kaçak tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Güven timleri tarihi eser yakaladı
Güven timleri tarihi eser yakaladı
Güven timleri tarihi eser yakaladı
Güven timleri tarihi eser yakaladı
Güven timleri tarihi eser yakaladı
Güven timleri tarihi eser yakaladı

YORUMLAR
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güven timleri tarihi eser yakaladı - Son Dakika


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